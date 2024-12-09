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Doğan Holding'den halka arz planı

Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden biri olan Doğan Holding, bugün yayımladığı 'Yatırımcı Sunumu'nda, 2025 yılı içinde 1-2 şirketi halka arz etmeyi planladığını değerlendirdi.

Haber Merkezi
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Doğan Holding'den halka arz planı
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Doğan Holding'in "Yatırımcı Sunumu" internet sitesinde yayımlandı. Sunuma göre, net aktif değerde halka açık şirketlerin daha yüksek paya ulaşması hedefleniyor. Sunumda, bu kapsamda önümüzdeki yıl 1-2 şirkette halka arz olabileceği belirtiliyor.

Şirket gelecek yıl için; elektrik üretimi segmentinde artan kapasite ile birlikte büyüme, Hepiyi Sigorta’da güçlü ve kârlı büyüme, otomotiv segmentinde kâr odaklı satış stratejisi, sanayi ve ticaret segmentinde maliyet odaklı büyüme stratejisi ve maden işinde yatırım odaklı büyüme öngörüyor.

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