Doğru: Çiğ süt fiyatı 13 TL'ye yükseltilmeli

Süt piyasasındaki güncel gelişmeleri değerlendiren Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Gıda Komitesi’nin onayı ile Ulusal Süt Konseyi’nce 2022 yılının ekim ayında 8.50 TL olarak belirlenen çiğ süt tavsiye fiyatının daha sonra yenilenmediğini hatırlattı.

Doğru,“Bu tarihten sonra geçen 9 ayda; süt yemi yüzde 35, yıllık olarak toptan alınan saman, mısır silajı ve yonca gibi kaba yemler yaklaşık yüzde 100, Ekim 2022’de 5 bin 500 TL olan asgari ücret ise yüzde 107 artışla bugün 11 bin 400 TL olmuştur” dedi. Doğru, değerlendirmesine şöyle devam etti:

“Serbest piyasada aşırı inek kesimleriyle süt bulamayan bazı firmalar fiyatı artırmasına rağmen özellikle toplam üretimin yüzde 85’ini karşılayan 10 baş ve altında üretim yapan küçük üreticilere aracı ve süt toplayıcılar tarafından, USK tavsiye fiyatı gösterilerek artış yapılmamakta ve bu durum çiftçilerimizin üretimden çekilmesine neden olmaktadır. Hatta yılbaşından sonra piyasa daraldı bahanesiyle tüm sanayiciler fiyatları geriye çekmiştir.”

Türkiye genelinde haziran ayına ait 1 litre çiğ süt üretim maliyetini 10.54 TL olarak açıklayan USK’nin, hala web sayfasında tavsiye fiyatını 8.50 TL olarak yayınlamaya devam ettiğine dikkat çeken Doğru, “Mevcut çiğ süt üretim maliyeti, hayvancılıkta ileri ülkelerde geçerli olan ve bakanlığımız tarafından da kabul gören süt / yem paritesi, çiğ süt üretiminin sürekliliği ve inek kesimlerinin durması için, üreticimizin refah payı da düşünülerek; çiğ süt tavsiye fiyatı 13.00 TL'ye, çiğ süt destekleme primi ise tüm üreticilere, ayrım yapmadan 0.70 TL'ye yükseltilmelidir” ifadesini kullandı.