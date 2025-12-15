Doğrudan satış sektörü Avrupa’da ilk 5’e oynuyor

HÜSEYİN GÖKÇE/İSTANBUL

Doğrudan Satış Derneği tarafından düzenlenen 6’ncı Doğrudan Satış Konferansı’nın açılışında konuşan dernek başkanı Naime Yalçın dünya genelinde 164 milyar dolara ulaşan pazarın Türkiye’de 650 milyon dolar olduğunu söyledi. 2021-2024 döneminde Avrupa pazarındaki durağanlığa rağmen Türkiye’nin önemli büyüme gösteren üç ülkeden birisi olduğunun altını çizen Naime Yalçın, bu alanda hedeflerinin 1 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve Avrupa’da ilk 5 sıra olduğunu aktardı.

Sektördeki kadın oranı yüzde 77'ye yükseldi

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 36.8 ve kadın girişimci oranının yüzde 8.2 olmasına rağmen, bireysel girişimcilerden oluşan sektörde kadın oranının yüzde 77’ye çıktığı bilgisini veren Yalçın, gerek esnek çalışma modeli gerekse düşük başlangıç maliyetinin kadın oranının artmasında etkisi olduğunu söyledi. Girişimci sayısının 1.5 milyonu bulduğunu dile getiren Naime Yalçın, oldukça iyi büyüme performansı göstermesine rağmen sektörün önünde daha çok yol bulunduğunu belirtti.

Ağustos ayında çıkarılan yönetmelikle sektöre yönelik önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini ifade eden Yalçın, cayma süresi 30 güne çıkarılırken, şirketlere lisans alma zorunluluğu getirildiğini bildirdi. Asgari sermaye şartı 10 milyon lira, 3 milyon lira da banka blokesi şartı getirildiğini kaydeden Naime Yalçın, düzenlemenin güçlü ve güvenilir şirketlerin faaliyet göstermesine imkan sağlayacağını aktardı.

“Sektöre hassasiyetle yaklaşıyoruz”

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Bayram Uzunoğlan, yaygın dijitalleşmenin sektöre dinamizm ile birlikte yeni sorumluluklar da getirdiğini söyledi. DSD’nin yeni dönemi çok uyumlu olduğunu ifade eden Uzunoğlan, kadın istihdamına önemli katkı sağlayan sektöre hassasiyetle yaklaştıklarını bildirdi. Bilinçli ve hakkını arayan tüketici profilinin her iki tarafa da katkı sağlayacağını belirten Uzunoğlan, tüketici mevzuatının da sürekli yenilendiğini aktardı. Açılış konuşmalarının ardından; Avon Türkiye, Oriflame Türkiye, Herbalife Türkiye, Vorwerk Türkiye, LR Health & Beauty, QNET, Amare Global, Forever Living ve Homm Bitkisel gibi firmaların temsilcileri girişimcilik, kadın girişimciliğe doğrudan satışın etkileri, sektördeki yasal çerçeve, yapay zeka, doğrudan satış ile Z kuşağına ulaşmak gibi başlıklarda paneller gerçekleştirdiler.

■ “Z kuşağı kolay uyum sağladı”

EKONOMİ Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe’nin yönettiği, “Doğrudan satış dijital çağda nasıl liderler yetiştiriyor” panelinde LR Türkiye Satış Bölüm Başkanı Funda Önal, Homm Bitkisel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Subutay Balcı ve Forever Living Operasyon Direktörü Ömer Ataş değerlendirmede bulundu. Dijitalleşmenin giderek yaygınlaştığı dönemde özellikle esnek çalışma modeli sayısında Z kuşağının doğrudan satış sektörünü benimsediğini belirten konuşmacılar, bu noktada sağlanan yüksek gelir imkanının da tercihte önemli olduğunu vurguladılar. Firma temsilcileri, sektöre yeni oyuncu olarak giren girişimcilerin öncelikle eğitim süzgecinden geçtiğini bildirirken, sosyal medya üzerinden yapılan pazarlamanın da önemli olduğunu, bu noktada tüm girişimcilere ‘etik’ ilkelere dikkat etmeleri gerektiği yönünde telkinlerde bulunduklarını aktardılar.