Doğu Anadolu’da ihracat kültürünü güçlendireceğiz

İMAM GÜNEŞ

İş dünyasında seçim heyecanı hız kazanırken, ihracatçı birliklerinde de genel hazırlıkları sürüyor. Doğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nde seçimler 11 Nisan’da yapılacak. Mevcut yönetimde yer alan ve yeni dönem için başkan adaylığını açıklayan Ömer Madıllı, projelerini EKONOMİ’ye anlattı.

Doğu Anadolu’nun ihracat potansiyelinin güçlü olduğunu ancak bu potansiyelin henüz tam anlamıyla kullanılmadığını belirten Madıllı, bölgeyi ve sektörleri yakından tanıdığını söyledi. Madıllı, “Yıllardır bölgenin içindeyiz. Erzurum’dan Iğdır’a, Van’dan Elazığ’a kadar tüm şehirleri ve üretim yapısını yakından biliyorum. Bu bölgenin ihracat potansiyeline inanıyorum. Aday olmamızın en önemli nedeni de bu potansiyeli harekete geçirmek” diye konuştu.

Bölgedeki birçok üreticinin ihracat konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını dile getiren Madıllı, ihracat kültürünün geliştirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti. Firmalara ihracatı sevdirmek istediklerini vurgulayan Madıllı, “Doğu Anadolu’nun birçok yerinde insanlar ihracatın ne olduğunu bile bilmiyor. Oysa tarihimize baktığımızda Türkiye’nin ilk ihracatçı birliği Erzurum’da kuruldu. 1937 yılında Atatürk tarafından kurulan Canlı Hayvan İhracatçıları Birliği bunun en önemli göstergesi. Böyle bir geçmişe sahip bir bölgenin bugün ihracatta daha güçlü olması gerekiyor” dedi.

İhracatçı sayısını yüzde 50 artırmayı hedefliyor

İhracatın gelişmesi için firmaların süreci yakından öğrenmesi gerektiğinin altını çizen Madıllı, “İhracat aslında sanıldığı kadar zor bir süreç değil. Firmalarımızın bunu gözünde büyütmemesi gerekiyor. Eğitimlerle ve uygulamalı çalışmalarla bu süreci anlatacağız. İhracatın tadını bir kez alan firma zaten devamını getirir” şeklinde konuştu. DAİB bünyesinde 2 bin 300 civarında üye bulunduğunu belirten Madıllı, birliğin yıllık ihracatının ise yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Yeni dönemde bu yapıyı daha da güçlendirmek istediklerini vurgulayan Madıllı, şöyle devam etti: “Bugün yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracata sahip bir birliğiz. Bu yıl için ihracat hedefimiz 3 milyar 250 milyon dolar seviyesinde. Ortalama yüzde 8 ile 10 arasında bir büyüme bekliyoruz. Hedefimiz bu yapıyı büyütürken aynı zamanda ihracatçı sayısını artırmak. Amacımız aktif ihracatçı firma sayısını yüzde 50 artırmak. Bunun için eğitim, fuar, alım heyetleri ve B2B görüşmeleri gibi faaliyetleri daha da çeşitlendireceğiz. Firmalarımızı ihracata hazırlayacak, doğru pazarlara ulaştıracak bir yapı kuracağız.”

Turizm potansiyelini ticaretle buluşturma planı

Hedef pazar olarak Avrupa Birliği’nin önemine de dikkat çeken Madıllı, Türkiye’nin bu pazarda güçlü bir konumda olduğunu, DAİB olarak da daha fazla pay almaya çalışacaklarını belirtti. Bölgenin turizm potansiyelini ticari faaliyetlerle birleştirmeyi de planladıklarını belirten Madıllı, özellikle kış turizmi sayesinde yabancı alıcıları bölgeye çekebileceklerini ifade etti. Palandöken, Sarıkamış ve Ergan gibi önemli kayak merkezlerinin turizm potansiyelini iyi değerlendirmek istediklerini dile getiren Madıllı, “Ticaret heyetleri kapsamında yabancı alıcıları bölgemizde ağırlamayı planlıyoruz. Böylece hem turizmi hem ticareti aynı anda geliştirecek bir model oluşturabiliriz” dedi.

