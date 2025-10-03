Doğu Karadeniz ihracatı 1,1 milyar doları geçti

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bölge ihracatının büyük bölümünün Trabzon kaynaklı olduğunu açıkladı. Buna göre, toplam 838 milyon 741 bin dolarlık ihracatın en büyük payını Trabzon alırken, Rize 152 milyon 971 bin dolar, Gümüşhane 67 milyon 960 bin dolar ve Artvin 52 milyon 59 bin dolarlık ihracatla Trabzon’u takip etti.

Kalyoncu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Gümüşhane’den yapılan ihracatta yüzde 36 artış yaşandığını belirtirken, Trabzon’da yüzde 7, Rize’de yüzde 13 ve Artvin’de yüzde 14 oranında düşüş görüldüğünü kaydetti.

Doğu karadeniz ihracatında Gümüşhane artışta, Trabzon ve diğer illerde düşüş yaşandı

Geçen yılın aynı dönemine göre Gümüşhane'den yapılan ihracatta yüzde 36'lık artış yaşandığını vurgulayan Kalyoncu, Trabzon'dan gerçekleştirilen dış satımda ise yüzde 7, Rize'de yüzde 13, Artvin'de yüzde 14 düşüş görüldüğünü aktardı.

Kalyoncu, bölgeden en fazla ihracat yapılan sektörün 473 milyon 116 bin dolarla fındık olduğuna işaret ederek, bunu 158 milyon 312 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 151 milyon 189 bin dolarla maden ve metaller, 99 milyon 177 bin dolarla yaş meyve ve sebzenin izlediğini bildirdi.

Doğu Karadeniz'den yılın 9 ayında 134 ülkeye ihracat yapıldığı bilgisini veren Kalyoncu, en fazla dış satımın İtalya, Rusya, Gürcistan, Almanya ve Çin'e gerçekleştiğini vurguladı.

İtalya'ya yapılan ihracatın yüzde 52 arttığına işaret eden Kalyoncu, Rusya'ya gerçekleştirilen ihracatın yüzde 30, Gürcistan'a yüzde 8, Almanya'ya yüzde 38 ve Çin'e yüzde 34 gerilediğini kaydetti.

Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Belize, Gine-Bissau, Arjantin, Sierra Leone, Moritanya ve Namibya'nın da bulunduğu 9 farklı ülkeye daha ihracat gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.