Doğu Karadeniz'den yılın ilk çeyreğinde 448 milyon doları aşan ihracat

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, bölge ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış yaşandığını belirtti.

Söz konusu dönemde bölge ihracatının 363 milyon 721 bin dolarının Trabzon'dan yapıldığını aktaran Kalyoncu, şu ifadeleri kullandı:

"İhracatın 46 milyon 277 bin doları Rize'den, 21 milyon 49 bin doları Gümüşhane'den ve 17 milyon 894 bin doları ise Artvin'den gerçekleşmiştir. Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 13 ve Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 69 oranında artış yaşanırken, Rize'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 21 ve Artvin'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 16 düşüş yaşanmıştır."

Bölgeden en fazla ihracat yapılan ürün 229 milyon 314 bin dolarla fındık oldu

Kalyoncu, bölgeden en fazla ihracat yapılan sektörün 229 milyon 314 bin dolarla fındık olduğuna işaret ederek, fındığı 51 milyon 766 bin dolarla maden ve metaller, 43 milyon 819 bin dolarla yaş meyve sebze, 30 milyon 462 bin dolarla değerli maden, mücevherat ve 29 milyon 688 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamullerinin izlediğini vurguladı.

Doğu Karadeniz'den yılın ilk çeyreğinde 114 ülkeye ihracat yapıldığını belirten Kalyoncu, en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin İtalya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya olduğunu aktardı.

"Rusya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 15, düşüş yaşandı"

Kalyoncu, bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracatta yüzde 85, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ise yüzde 2 bin 906 artış yaşandığına dikkati çekerek, "Rusya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 15, Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 7, Almanya'ya yapılan ihracatımızda ise yüzde 31 oranında düşüş yaşanmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak başta Şili, Guatemala, Nijer, Trinidad ve Tobago olmak üzere 16 ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.