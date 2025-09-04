Doğu Karadeniz'in 8 aylık ihracatı 1 milyar doları geçti

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, bölge ihracatının 781 milyon 78 bin dolarlık kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini belirtti.

Kalyoncu, Trabzon'u 132 milyon 905 bin dolarla Rize'nin, 58 milyon 324 bin dolarla Gümüşhane'nin, 46 milyon 596 bin dolarla da Artvin'in takip ettiğini vurguladı.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 31 artış yaşandığının altını çizen Kalyoncu, Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 6, Rize'den yapılan ihracatta yüzde 19, Artvin'den yapılan dış satımda ise yüzde 16 düşüş görüldüğünü kaydetti.

İhracat şampiyonu fındık oldu

Kalyoncu, bölgeden en fazla ihracat yapılan sektörün 455 milyon 563 bin dolarla fındık olduğuna işaret ederek, bu sektörü 137 milyon 394 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 128 milyon 716 bin dolarla maden ve metaller, 93 milyon 542 bin dolarla da yaş meyve sebzenin izlediğini belirtti.

Doğu Karadeniz'den yılın 8 ayında 133 ülkeye ihracat yapıldığına dikkati çeken Kalyoncu, en fazla ihracatın İtalya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirildiğini aktardı.

İtalya'ya yapılan ihracatta yüzde 51 artış yaşandığını vurgulayan Kalyoncu, "Rusya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 27, Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 9, Almanya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 39, Çin'e yapılan ihracatımızda ise yüzde 34 düşüş yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.

Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı aralarında Belize, Gine-Bissau, Arjantin, Sierra Leone ve Nijerya'nın da bulunduğu 10 ülkeye daha ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.