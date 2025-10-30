Doğu Karadeniz’in 9 aylık bal ihracatı 1,7 milyon doları geçti

  1. Ekonomim
Doğu Karadeniz'den ocak-eylül döneminde yapılan bal ihracatı 1 milyon 722 bin 657 dolara yükseldi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, bölgeden yılın 9 ayında 11 ülkeye 393 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

Doğu Karadeniz’in bal ihracatında öne çıkan pazarlar

İhracattan 1 milyon 722 bin 657 dolar kazanç sağlandığını belirten Gürdoğan, Almanya, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin en fazla dış satım yapılan ülkeler olduğunu ifade etti.

"Almanya'ya yılın 9 ayında yapılan bal ihracatı değerde yüzde 103 arttı"

Gürdoğan, Almanya'nın en önemli ihraç pazarlarından olduğuna işaret ederek, "Bölgemizden Almanya'ya bu dönem 765 bin 195 dolarlık bal ihraç edildi. Geçen yılın aynı döneminde ise bu ülkeye 376 bin 367 dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti. Böylece Almanya'ya yılın 9 ayında yapılan bal ihracatı değerde yüzde 103 arttı." dedi.

Almanya'yı 604 bin 82 dolarla ABD, 119 bin 811 dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'nin takip ettiğini bildiren Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminden farklı Ürdün, Fas ve Hollanda'ya da bu dönem bal satıldığını kaydetti.

Gürdoğan, bal ihracatını önemsediklerine dikkati çekerek, hem ihracatı hem de ülke çeşitliliğini artırmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

