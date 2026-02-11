Doğu Karadeniz’in ocak ayı ihracatı 125,5 milyon dolar

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Doğu Karadeniz Bölgesi yeni senenin ilk ayında ihracatta güçlü bir başlangıç yaptı. Bölge; Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2026 yılı ocak döneminde 125 milyon 592 bin 239 dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

2026 yılının ilk ayında Doğu Karadeniz Bölgesinden yapılan ihracatın; 73 milyon 780 bin doları Trabzon’dan, 30 milyon 90 bin doları Rize’den, 16 milyon 884 bin doları Gümüşhane’den ve 4 milyon 838 bin doları ise Artvin’den gerçekleşti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, bölge illerinden gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre; Rize’den yapılan ihracatta yüzde 671 ve Gümüşhane’den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 96 oranında artış yaşanırken, Trabzon’dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 26 ve Artvin’den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 17 düşüş görüldü.

85 Farklı ülkeye ihracat yapıldı

DKİB, 2026 yılı Ocak döneminde Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörleri ise 44 milyon 700 bin dolar ile Maden ve Metaller, 26 milyon 734 bin dolar ile Fındık, 22 milyon 800 bin dolar ile Su Ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri, 12 milyon 775 bin dolar ile Yaş Meyve Sebze olarak sıralandı.

Doğu Karadeniz Bölgesinden 2026 yılı ilk ayında 85 farklı ülkeye ihracat yapıldığını açıklayan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeyi ise sırasıyla; Kanada, Rusya Federasyonu, Gürcistan, İtalya ve Çin Halk Cumhuriyeti olarak duyurdu. DKİB, yaptığı yazılı basın açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“ Dönem içinde Kanada’ya yapılan ihracatımızda yüzde 1.418 ve Rusya’ya yapılan ihracatımızda yüzde 64 artış yaşandığı görülürken; Gürcistan’a yapılan ihracatımızda yüzde 21, İtalya’ya yapılan ihracatımızda yüzde 77, Çin’e yapılan ihracatımızda ise yüzde 6 oranında düşüş yaşandı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak Malezya, Tunus, Fil Dişi Sahili, Vietnam, Filipinler, El Salvador, Tayvan, Arjantin, Lübnan, Endonezya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Slovakya, Mozambik, Ekvador, Dubai, Moritanya, Maldiv Adaları, Letonya, Bahreyn ve Bangladeş olmak üzere 20 farklı ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir” dedi.