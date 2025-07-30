  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Doğu Karadeniz'in somon ihracatı 81,5 milyon doları aştı
Takip Et

Doğu Karadeniz'in somon ihracatı 81,5 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz'den ocak-haziran döneminde yapılan Türk somonu ihracatından elde edilen gelir 81 milyon 528 bin dolara ulaştı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Doğu Karadeniz'in somon ihracatı 81,5 milyon doları aştı
Takip Et

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, yılın 6 ayında 12 ülkeye 12 bin 36 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

İhracattan 81 milyon 528 bin 800 dolar kazanç sağlandığını belirten Kobya, Rusya Federasyonu, Belarus ve Japonya'nın en fazla dış satım yapılan 3 ülke olduğunu ifade etti.

Kobya, Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu'nun liderliğini koruduğuna işaret ederek, "Bölgemizden Rusya Federasyonu'na 40 milyon 801 bin 143 dolarlık somon ihraç edildi. Bu ülkeyi 16 milyon 118 bin 724 dolarla Belarus, 13 milyon 976 bin 520 dolarla Japonya takip etti. Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Birleşik Arap Emirlikleri ile Endonezya'ya da bu dönem somon dış satımı yapıldı" dedi.

Bölge ihracatının yüzde 69'unun Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurgulayan Kobya, "İlimizden ocak-haziran döneminde 9 ülkeye 8 bin 71 ton somon ihraç edilerek, 56 milyon 46 bin 657 dolar gelir sağlandı" diye konuştu.

Kobya, Trabzon ihracatında da Rusya Federasyonu, Belarus ve Vietnam'ın en fazla dış satım yapılan üç ülke olduğunu sözlerine ekledi. 

Orman yangınlarında 132 bağımsız birimde ağır hasar tespit edildiOrman yangınlarında 132 bağımsız birimde ağır hasar tespit edildiGündem
Ekonomi
Türkiye'de 2026 sonuna kadar 5 ilde 7 yeni AVM açılacak
Türkiye'de 2026 sonuna kadar 5 ilde 7 yeni AVM açılacak
Madeni ve Endüstriyel yağ sektörü İstanbul’da buluşuyor
Madeni ve Endüstriyel yağ sektörü İstanbul’da buluşuyor
Gayrimenkul sertifikası işlem kodu belli oldu
Gayrimenkul sertifikası işlem kodu belli oldu
Yoksulluk sınırı 86 bin TL'yi aştı
SON DAKİKA
TÜRKİYEM-BİR Başkanı Karakuş: Mısırda 7 milyon ton civarında üretim öngörüyoruz
TÜRKİYEM-BİR Başkanı Karakuş: Mısırda 7 milyon ton civarında üretim öngörüyoruz
Koyun ve keçi yetiştiricilerinden çağrı: Ormanlık alanlarda planlı otlatılmaya izin verilmeli
Koyun ve keçi yetiştiricilerinden çağrı: Ormanlarda planlı otlatılmaya izin verilmeli