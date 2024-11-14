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Doğu Karadeniz’in Türk somonu ihracatı yüzde 19 arttı

2024 yılının Ocak-Ekim döneminde Doğu Karadeniz'den gerçekleştirilen Türk somonu ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 oranında artış göstererek 158 milyon 432 bin 833 dolara yükseldi.

Haber Merkezi
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Doğu Karadeniz’in Türk somonu ihracatı yüzde 19 arttı
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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu,  bu yılın 10 ayında bölgeden 20 ülkeye 26 bin 382 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

İhracattan 158 milyon 432 bin 833 dolar gelir sağlandığını belirten Kalyoncu, ihracatın, 21 bin 890 ton karşılığı 133 milyon 220 bin 467 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 21, değerde de yüzde 19 arttığını kaydetti.

Kalyoncu, Türk somonu ihracatında her dönem olduğu gibi bu dönem de Rusya Federasyonu'nun başı çektiğine işaret ederek, "Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Vietnam en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. Bu dönem Rusya Federasyonu'na 114 milyon 605 bin 775, Beyaz Rusya'ya 16 milyon 257 bin 476 ve Vietnam'a da 13 milyon 425 bin 786 dolarlık somon ihraç edildi." dedi.

15 ülkeye somon ihraç edildi

Bölge ihracatının 96 milyon 78 bin 865 dolarının Trabzon'dan gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kalyoncu, "İlimizden bu dönem Rusya Federasyonu, Vietnam ve Beyaz Rusya başta olmak üzere 15 ülkeye somon ihraç edildi. Böylece Trabzon bölge ihracatının yüzde 61'ini sırtlanmış oldu." diye konuştu.

Saffet Kalyoncu, Türk somonu ihracatını önemsediklerini, yılı ihracat artışı ile tamamlayacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

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