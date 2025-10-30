  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Takip Et

Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını belirterek, "Bu kapsamda bugüne kadar 558 bin 360 annenin hesabına 5,86 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini hatırlatarak, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.

Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu belirten Göktaş, ekim ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını ifade etti.

Göktaş, "Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 558 bin 360 annenin hesabına 5,86 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığını kaydeden Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması aracılığıyla da ulaşılabileceğini bildirdi.

Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığını belirterek, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini hatırlattı. 

Futbolda bahis skandalı | Hakem Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis oynadığı ortaya çıktıFutbolda bahis skandalı | Hakem Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis oynadığı ortaya çıktıSpor
Ekonomi
2025 emekli banka promosyonu ne kadar? Bankalar kesenin ağzını açtı! Garanti, QNB, İş Bankası promosyon kaç TL?
2025 emekli banka promosyonu ne kadar? Bankalar kesenin ağzını açtı!
Almanya'da asgari ücrete iki aşamalı zam yapıldı
Almanya'da asgari ücrete iki aşamalı zam yapıldı
Yüzyılın konut projesi başvuru şartları 2025: 500 bin konut projesi ne zaman başlayacak?
500 bin konut projesi ne zaman başlayacak?
SEDDK ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında işbirliği anlaşması imzalandı
SEDDK ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında işbirliği anlaşması imzalandı
Sanayi sektörü, 2024’te 1,7 milyon terajulun üzerinde enerji tüketti
Sanayi sektörü, 2024’te 1,7 milyon terajulun üzerinde enerji tüketti
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2026 yılı bütçe görüşmeleri için toplandı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2026 yılı bütçe görüşmeleri için toplandı