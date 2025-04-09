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Doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatırılacak? Bakan Göktaş’tan açıklama geldi

Doğum yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Ailelerden yoğun talep olduğunu dikkat çeken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemeler ile ilgili "Değerlendirme sürecinden hemen sonra annelerimizin hesabına desteklerimizin ödemelerini yapmaya başlayacağız" dedi.

Haber Merkezi
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Doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatırılacak? Bakan Göktaş’tan açıklama geldi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme sürecinin hemen ardından annelerin hesabına destek ödemelerini yapmaya başlayacaklarını bildirdi.

Göktaş, "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında geldiği Meclis'te, doğum yardımına ilişkin sorularını yanıtladı.

Destekler annelerin hesaplarına aktarılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle hayata geçirilen doğum yardımı başvurularını e-Devlet üzerinden almaya başladıklarını dile getiren Göktaş, "1 Ocak 2025 itibarıyla doğan her çocuk için aylık veya tek seferlik bir destek programından bahsediyoruz. 2025 yılında bir ailenin ilk bebeği doğarsa ona tek seferlik 5 bin TL desteğimiz olacak. İkinci bebek bu yıl doğarsa annenin hesabına her ay 1500 TL desteğimiz olacak. 3 ve sonrası her bir çocuk için de 5 bin liralık desteğimiz olacak." diye konuştu.

Başvurular nasıl yapılacak? 

Bakan Göktaş, "e-Devlet üzerinden başvurularda zorluk çeken vatandaşlarımız Alo 144 çağrı merkezimiz ve il müdürlüklerimizden destek alabilirler." dedi. 

"Ailelerden yoğun talep var"

Herhangi bir kriter şartı olmadığını, her Türk vatandaşının bu yardımdan faydalanabileceğini dile getiren Göktaş, "Ailelerden çok yoğun bir talep var. Önümüzdeki dönemde 'Aile Yılı' kapsamındaki diğer müjdelerimizi de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatırılacak?

Bu desteğin çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edeceğini dile getiren Göktaş, "Değerlendirme sürecinden hemen sonra annelerimizin hesabına desteklerimizin ödemelerini yapmaya başlayacağız." dedi.

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