DOGÜNSİFED/Türk: Türkiye, küresel gündemden daha çok etkileniyor, yapısal reformlar hızlandırılmalı

MAHİR SOLMAZ

Doğu ve Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED), genel kurulunu tamamladı, mevcut başkan Devrim Türk’ün oluşturduğu yeni yönetim kurulu ile yoluna devam edecek. Diyarbakır Ticaret Borsası’nda Beşir Yılmaz’ın, katip üyeliklerini ise Ahmet Arancak ve Meryem Güler Öner’in yaptığı 10’uncu Olağan Genel Kurulu’nda konuşan DOGÜNSİFED Başkanı Devrim Türk, küresel ekonomik belirsizliklerin Türkiye’yi daha fazla etkilediğini belirterek yapısal reformların hızlandırılması gerektiğini söyledi. Bölgeye özel teşvikler ve uzun vadeli vergi avantajları çağrısında bulunan Türk, kalkınmanın toplumsal barış, demokrasi ve güvenlikle birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı.

DOGÜNSİFED Başkanı Devrim Türk, bulundukları bölgelerin yaklaşık 40 yıldır yeterince yatırım alamadığını belirten Türk, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkına dikkat çekerek, kişi başına düşen milli gelirin İstanbul’da 24 bin dolara ulaşırken Diyarbakır’da 7 bin 500 dolar, Şanlıurfa’da ise 6 bin dolar seviyesinde bulunduğunu ifade etti. Türkiye ekonomisinin enerji alanındaki dışa bağımlılık ve enflasyonla mücadele programı nedeniyle dünyadaki belirsizliklerden daha fazla etkilendiğini belirten Türk, üretim ve ihracatta yaşanan sıkıntıların ekonomik verilere de yansıdığını ifade etti.

2023 yılından bu yana devam eden enflasyonla mücadele sürecinin başarıya ulaşması için mali programların yanı sıra yapısal reformların da hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Türk, “Bu yöndeki uygulamalar ekonomik toparlanmanın temel motivasyonu olacaktır” dedi.

Yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden çözüm sürecine de değinen Türk, huzur, güvenlik ve yatırım ortamının iyileştirilmesi açısından sürece sahip çıkılması gerektiğini belirterek, “Kalkınma, toplumsal barış ve siyasal katılımla doğrudan bağlantılıdır. Ekonomi, demokrasi, katılım ve güvenlik birlikte düşünülmelidir” dedi.

Bölgenin Ortadoğu’ya açılan kapı konumunda olduğuna dikkat çeken Türk, demiryolu başta olmak üzere ulaşım ve lojistik altyapısının hızla güçlendirilmesinin stratejik önem taşıdığını vurguladı. Tarım ve turizm alanında önemli potansiyele sahip bölgenin doğru planlama ve yatırımlarla kısa sürede büyük bir ekonomik dönüşüm yaşayabileceğini söyledi.

Olağan Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Devrim Türk, Fahrettin Çağdaş, Faysal Araç, H. Bedri Rıdvan, Mehmet Korkut Polat, Mehmet Ali Sağır, Müzeyyen Kaya, Nihat Fırathan, Osman Akyıl, Özlem Külahçı, Serhat İşbilen, Şahismail Bedirhanoğlu, Şeref Gökçe, Şeyhmus Akbaş ve Veysel Kucaklı