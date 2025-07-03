Doktorlar için yeni dönem! Aynı anda iki hastanede çalışma hakkı geliyor

Sağlık sektöründe yeni bir sayfa açılıyor. TBMM’ye sunulan torba konunla doktorlar, iki özel hastanede 4/a statüsünde kadrolu çalışabilecek, ödenen primler emekli aylıklarına yansıyacak ve işten ayrılırken çifte kıdem tazminatı alabilecekler.

Sağlıkla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun teklifi AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu. Toplam 29 maddeden oluşan teklifte sağlık çalışanları ile ilgili önemli düzenlemelere de yer verildi.

Çifte tazminat hakkı sağlanacak

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, doktorların her iki hastanedeki çalışmaları için Sosyal Güvenlik Kurumu'na ayrı ayrı prim ödenecek. Ödenen primler emekli aylıklarına yansıyacak. İşten ayrılırken koşulların varlığı halinde iki ayrı hastaneden kıdem tazminatı alabilecekler.

Kıvanç yazısında şunları yazdı:

“1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca tabipler, diş tabipleri ve uzman tabipler Sağlık Bakanlığınca yapılan istihdam planlamaları çerçevesinde birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabiliyor. Kanunda yapılacak değişiklik ile tabipler en fazla iki sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilecekler. Mevcut uygulamadaki birinci değişiklik bu.

İkinci değişiklik uyarınca ise tabipler, diş tabipleri ve uzman tabipler Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversitelerinde 4/a (eski SSK) statüsünde kadrolu çalıştırılacaklar.

Sağlık personelinin özel hastanelerde 4/a statüsünde çalıştırılma zorunluluğu 30 Ocak 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Hastaneler Yönetmeliğinde de düzenlenmişti. Şimdi yapılacak kanun değişikliği ile yönetmelikteki hükme yasal dayanak oluşturulacak.”

Çalışma izinleri için süre verildi

Özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversitelerinde çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen çalışma izinleri için 1 Haziran 2026 tarihine kadar yeni çalışma izni başvurusunda bulunacaklar. Bu tarihe kadar başvuruda bulunmayanların çalışma izinleri iptal edilecek.

İki ayrı hastanede çalışma hakkı geliyor

Kanun değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle söz konusu tabipler aynı anda iki ayrı özel hastane veya vakıf üniversitesi hastanesinde kadrolu çalışabilecekler.

Yıllık izinde de ücret almaya devam edecekler

4/a statüsünde çalıştıklarında yıllık izin sırasında ücret almaya devam edecekler. Sadece çalışmaya bağlı ödemeleri alamayacaklar. Örneğin muayene ettiği veya ameliyat ettiği hasta başına para alıyorlarsa, izne çıktıklarında bu parayı alamayacaklar.

Hekimlerin özel hastaneler ve vakıf üniversitesi hastanelerinde 4/a statüsünde kadrolu çalışma zorunluluğu getirildiği için iki ayrı yerle iş sözleşmesi imzalayacaklar. Sözleşmenin hastane sahibi tarafından sona erdirilmesi halinde iki hastaneden de çalıştıkları her yıl için kıdem tazminatı alacaklar.

Primleri emekli aylıklarına yansıyacak

Her iki hastaneden Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ayrı ayrı prim yatırılacak. Bu da emekli aylıklarına yansıyacak.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da kanun teklifi dolayısıyla dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Özel hastane kadrosunda çalışan hekimlerin iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilmesi mümkün olacak. Kazançları hem kıdem tazminatlarına hem de emeklilik kazanımlarına yansıyacak” dedi.

Kesilen prim SGK’dan alınabilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu’na asgari ücret ile bunun 7,5 katına kadar olan kazançlar için sosyal sigorta primi ödeniyor. Bu da mevcut asgari ücrete göre aylık 26.005,50 TL ile 195.041,25 TL arasında kazanca tekabül ediyor.

SGK’ya tek bir işyerinden bildirilen kazançlar asgari ücretin 7,5 katını aşamıyor. Ancak, aynı kişi için birden fazla işyerinden bildirilen kazançlar asgari ücretin 7,5 katını aşabiliyor. Oysa asgari ücretin 7,5 katını aşan kazançlar emeklilikte dikkate alınmıyor.

Bu nedenle, tavanı aşan kazançtan kesilen primlerin iadesi için SGK’ya başvurmak gerekiyor. SGK kendiliğinden iade yapmıyor.

Ebe ve hemşire yardımcılığı kaldırılacak

Lise düzeyinde psikomotor gelişimi destekleyen eğitim programlarının sağlık hizmet sunumuna fayda sağlayacağı öngörülerek kanun teklifiyle diş protez teknisyenliği mezunlarının diş protez teknisyeni ünvanıyla çalışmaları düzenlenecek.

Hemşirelik yardımcısı, ebelik yardımcısı ve sağlık bakım teknisyeni ünvanlarına son verilecek. Mamografi teknikerliği ünvanı 2011 yılında ihdas edilmesine karşın bu ünvanda sağlık meslek mensubu istihdam edilmediği için bu sağlık mesleğine de ihtiyaç bulunmadığı belirtildi.

2012 yılında eğitim ve öğretime başlayan nükleer tıp ön lisans programlarından şu ana kadar 2055 kişi mezun oldu. Sağlık kuruluşlarındaki nükleer tıp birimlerinin sayısı ise 195’e ulaştı. On yıllık projeksiyonda bu sayının daha da artacağı öngörülerek nükleer tıp teknikerliği sağlık mesleği olarak ihdas edildi.