Dökümde ABD'deki Çin boşluğunu Türkiye dolduracak

BARIŞ SEDEF

Türkiye metal döküm üretiminde Avrupa’da 2, dünyada ise 7’nci ülke konumunda. Bu konumunu güçlendirme yolunda stratejik adımlar atan sektör, Avrupa pazarının yanı sıra yeni rotalarla ihracat zincirini çeşitlendirme yolunda ilerliyor.

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDÖKSAD) Başkanı Oğuzhan Deniz, bu alanda özellikle ABD pazarına odaklandıklarına dikkat çekiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gerçekleştirdikleri ziyaretten bahseden Deniz, ziyaretteki ana gündem maddelerinden birisinin alternatif pazarlara yönelim konusu olduğunu söyledi. Hali hazırda münferit olarak ABD’ye ihracat yapan üye firmalarının bulunduğuna işaret eden Deniz, Çin’e karşı uygulanan gümrük tarifelerinin Türk metal döküm sanayisi için fırsat olduğunu sektör olarak bu alanda kolektif hareket etme hususunda yeni bir strateji belirlemek için çalışmalara başladıklarına dikkat çekti. Türkiye’deki metal döküm üretim kapasitesinin yıllık 4 milyon tonun üzerinde olduğuna vurgu yapan Deniz, “Üretim hacmi son dönemlerde düşüş gösterse de Avrupalı rakiplerimize göre bizdeki düşüş daha sınırlı kaldı” ifadelerini kullandı.

“Otomasyon yatırımlarıyla Çin’i yakalama şansımız var”

Metal döküm sektöründe otomasyon yatırımlarının artması gerektiğine vurgu yapan Deniz, “Şu anda Çinli üreticilerle rekabet etmekte zorlanıyoruz. Çin hükümetinin uyguladığı politikalarla bize karşı %30 ihracat avantajına sahipler. Otomasyon ve verimlilik yatırımlarıyla biz bu oranı maliyet konusunda başa baş noktasına taşıyabiliriz” açıklamalarında bulundu. Deniz, sektördeki kapasite kullanım oranlarının %50 ila 60 dolayında yer aldığına işaret etti. Çin’in yanı sıra son dönemde Hindistanlı üreticilerin de döküm üretiminde öne çıktığına işaret eden Deniz, özellikle standart üretimlerde Hindistanlı firmaların rekabette fiyat avantajıyla öne çıktığını ve bu durumun yerli döküm üreticilerini zorladığını bildirdi.

Sektör yenilenebilir enerji yatırımları konusunda çalışmalar yapıyor

Türk metal döküm sektöründeki üreticilerin çevresel hassasiyetler ve karbon ayak izi hususlarında da önemli yatırımlar yaptığını ifade eden Deniz, “Özellikle yeni yatırımlar hususunda birçok üretici emisyon salınımlarını düşürmeye odaklanmış durumda. Hali hazırda belirli metal döküm parçalar Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamında. İlerleyen dönemlerde daha fazla ürünün düzenlemeye dahil olacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

Özellikle GES yatırımları konusunda önemli sayıda firmanın fizibilite araştırmaları yaptığını belirten Deniz, aksi halde karbon ayak izi yükümlülüklerinin artmasıyla birçok sektörde rekabet gücünün daha da zorlaşacağını belirtti.

200’ün üzerinde Çinli delege kayıt yaptırdı

TÜDÖKSAD, 19–21 Ekim 2026 tarihleri arasında İstanbul’da 76. Dünya Döküm Kongresi’ne ev sahipliği yapacak. TÜDÖKSAD Genel Sekreteri Tunçağ Cihangir Şen, kongreye en fazla kayıt yaptıran ülkelerin başında Çin’in yer aldığına dikkat çekerek, “Özellikle yeni teknolojilerin tanıtımı hususunda Çinli katılımcılardan yoğun talep alıyoruz. 200’ün üzerinde Çinli delege kayıt yaptırdı. Çin’e yaptığımız ziyarette buradaki üreticiler iki ülke arasında önemli işbirliklerinin gerçekleşebileceğini ifade etti” değerlendirmesinde bulundu.