Dolar, ECB'nin faiz artırımı iddiaları sonrası Euro karşısında değer kaybetti

Euro, Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin Avrupa'da radikal faiz oranları artışlarına işaret eden yorumlarından destek bulması ile birlikte, Pazartesi gününü dolar karşısında değer kazanarak kapattı.

Euro, yüzde 0,1 artışla geçen yılın Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesinde işlem görerek 1,0927 dolara kadar ulaştı.

Reuters’ın haberine göre, Euro'nun kazanımlarına, Şubat ve Mart aylarındaki toplantılarda iki kez daha 50 baz puan zam yapılmasını savunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kurulu üyeleri Klaas Knot ve Peter Kazimir'in açıklamaları yardımcı oldu.