Dolar endeksi 17 ayın zirvesine çıktı

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Dolar, küresel tahvil piyasalarındaki satış dalgası ve euro üzerindeki baskının etkisiyle 17 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD dolarının altı büyük para birimi karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi cuma günü 102,08’e kadar yükselirken, saat 07.23 itibarıyla 101,9 seviyesinde işlem gördü. Endeks, üst üste üçüncü haftalık yükselişine yöneldi.

Dolar endeksindeki yükselişte, Avrupa’daki siyasi risklerin artması ve Orta Doğu’da yedi aydır devam eden savaşın yol açtığı enerji şokunun euro üzerindeki baskısı etkili oldu.

ABD tahvil faizinde 24 yılın zirvesi

Küresel tahvil piyasalarında perşembe günü sert satışlar görüldü. ABD’nin gösterge niteliğindeki 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 5,344’e çıkarak 2002’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Tahvil piyasasındaki hareket, kısa vadeli para politikası görünümünü etkileyebilecek ABD istihdam raporu öncesinde gerçekleşti.

Euro, Fransa’nın mali durumuna ilişkin endişelerin etkisiyle Mayıs 2025’ten bu yana görülen en düşük seviyesine yakın 1,1237 dolardan işlem gördü.

Japon yeni ise Tokyo’da yıllık çekirdek enflasyonun eylülde son 10 ayın en hızlı artışını kaydettiğini gösteren verilerin ardından dolar karşısında 158 seviyesinde kaldı.

Saxo Baş Yatırım Stratejisti Charu Chanana, yatırımcıların yüksek enflasyon, yüksek kamu borçlanması ve büyük tahvil arzının bir arada bulunduğu bir ortamla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Chanana, ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın zamanda faiz artıracağına yönelik beklentilerin azalmasına rağmen uzun vadeli tahvil getirilerinin yükselmeyi sürdürmesine dikkat çekti. Chanana, piyasa hareketlerinin yalnızca bir sonraki Fed kararıyla değil, vade primi ve mali risklerle de bağlantılı olduğunu belirtti.

Çarşamba günü açıklanan veriler, ABD tüketici fiyatlarının ağustosta beklentilerin altında arttığını ve temmuz ayı verilerinin aşağı yönlü revize edildiğini gösterdi.

Verilerin ardından yatırımcıların Fed’in bu ayın sonlarında faiz artıracağına ilişkin beklentileri geriledi.

Fed’in üst düzey iki politika yapıcısı da bu hafta, yeni bir faiz artırımına karar verilmeden önce daha fazla verinin değerlendirilmesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu.

Gözler ABD istihdam raporunda

Piyasaların odağı, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD eylül ayı istihdam raporuna çevrildi. Beklentiler, istihdam artışının yavaşladığına ve işsizlik oranının üst üste üçüncü ay yüzde 4,1 seviyesinde kaldığına işaret ediyor.

Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston, Fed’in enflasyon ve fiyat baskılarına yoğunlaşması nedeniyle ücret verilerindeki yüksek artışların ABD faizleri, Hazine tahvilleri ve dolar üzerinde özellikle etkili olabileceğini söyledi.

TD Securities Kıdemli Faiz Stratejisti Prashant Newnaha ise piyasanın belirgin biçimde şahin bir Fed beklentisini fiyatlamadığını ifade etti.

Newnaha, doların yükselişini Avrupa’daki gelişmelerin tetiklediği güvenli liman arayışıyla ilişkilendirerek, bu senaryoda dolar endeksi ile yenin aynı anda güçlenebileceğini belirtti.