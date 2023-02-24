İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,87 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,7970 TL seviyesini, en yüksek ise 18,9080 TL seviyesini görürken; kur saat 16:44 itibarıyla 18,8717 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,2664 TL'yi görürken; sonrasında 20 TL'nin altına sarkarak şu dakikalarda 19,9290 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,5683 TL seviyesinde işlem görüyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,49 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,65 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi 7 haftanın zirvesini gördü

Dolar endeksi bugünkü işlemlerde 105 seviyesine kadar yükselerek 7 haftanın en yükseğini gördü. Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,31 oranında yükselişle 104,95 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0563 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişelerin küresel ölçekte dolar talebinin arttığını bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 50 baz puan faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler yüzde 28'e çıkarken, 25 baz puanlık faiz artış ihtimali yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in bu yıl en az 75 baz puan daha faiz artıracağına yönelik beklentilerin genel olarak fiyatlamalara yansıdığını ifade eden analistler, bugün ABD'de kişisel tüketim harcamaları endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105,5 seviyesinin direnç, 103,5'in destek konumunda olduğunu kaydetti.