Dolar endeksi üç ayın en düşük seviyesine geriledi

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Dolar, ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvil geri alımlarını artırma kararının küresel risk iştahını desteklemesiyle üç ayın en düşük seviyesine geriledi.

ING'den Chris Turner, Hazine Bakanı Scott Bessent'in uzun vadeli borçlanma maliyetlerindeki yükselişi sınırlamak için müdahaleye hazır olduğuna ilişkin sinyalin, bu yaz riskli varlıklar açısından öne çıkan tehditlerden birini azalttığını belirtti.

Turner'a göre bu durum güvenli liman talebini zayıflatarak dolar üzerinde baskı oluştururken, gelişmekte olan ülke para birimlerini destekliyor.

ING dolar endeksinde 98 seviyesine işaret etti

Dolar endeksi 98,708 seviyesine kadar geriledi. Turner, endeksteki düşüşün 98,65'e doğru sürebileceğini, riskli varlıklarda yükselişin devam etmesi halinde bir sonraki seviyenin 98,00 olabileceğini ifade etti.

Tickmill Group'tan Patrick Munnelly de ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvillerde geri alım büyüklüğünü iki katına çıkarma planının küresel piyasa duyarlılığını iyileştirdiğini belirtti.

Munnelly, uzun vadeli faiz baskısının hafiflemesi halinde piyasa algısının ne kadar hızlı toparlanabildiğinin görüldüğünü, özellikle uzun vadeli faizlere duyarlılığı yüksek yapay zekâ bağlantılı piyasalarda bu etkinin daha belirgin olduğunu söyledi.