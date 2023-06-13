Dolar euro kaç lira? Dolarda yeni zirve!
Dolar ve euro ne kadar? Dövizde yukarı yönlü hareket sürüyor. 12 Haziran 2023 güncel dolar, euro fiyatları...
Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe tarihi rekorla başladı.
Dolar kuru, Türkiye piyasalarında kapanış saatinde 23,65 TL seviyesinde işlem görürken, piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasada yeni zirvesini 23,8050 TL'ye taşıdı.
Dolar, sabah saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,26 artışla 23,6788 TL'ye çıktı.
Euro, tüm zamanların en yüksek kur rekorunu 25,8580 TL'ye çıkarak tazelerken, şu sıralarda yüzde 0,70 değer kazancıyla 25,57 TL'de bulunuyor.
Saat 13.47 itibariyle;
1 Dolar 23,66 TL,
1 Euro 25,57 TL seviyesinde bulunuyor.