Dolar euro kaç lira?
Dolar ve euro ne kadar? Dövizde yukarı yönlü hareket sürüyor. 14 Haziran 2023 güncel dolar, euro fiyatları...
Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe de yatay bir seyirle başladı.
Dolar kuru, Türkiye piyasalarında kapanış saatinde 23,62 TL seviyesinde işlem görürken, piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasada yatay seyir izledi.
Sabah saatlerinde ise 23,60 lira seviyesinde bulunan kur, piyasaların açılmasıyla 26,67'ye çıktı.
Euro, dün tüm zamanların en yüksek kur rekorunu 25,8580 ile tazeledikten sonra bugün piyasaların açılmasından sonra 25,52 lira seviyelerinde bulunuyor.
Saat 11.00 itibariyle;
1 dolar 23,6668 TL,
1 euro 25,5264 TL seviyesinde bulunuyor.