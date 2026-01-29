Dolar güçlendi, altın ve gümüş geriledi: Ekim ayından bu yana en sert düşüş!

Altın, ABD dolarındaki güçlenmenin etkisiyle Ekim ayından bu yana en sert düşüşünü yaşadı.

Doların toparlanmasıyla birlikte altın fiyatları yüzde 5,7'ye varan düşüş kaydetti. Bu, 21 Ekim'den bu yana görülen en sert günlük düşüş oldu. Gümüş fiyatları ise yüzde 8,4'e kadar geriledi.

Altın, artan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına yönelik endişelerin etkisiyle yıl boyunca güçlü bir yükseliş sergiledi. Bu gelişmeler, doların değer kaybına dayalı işlemleri destekledi. Değerli metal, yalnızca bu ay içinde yaklaşık yüzde 20 değer kazanmıştı.

TD Securities'in küresel emtia stratejisi başkanı Bart Melek, "Momentum yavaşladı ve yatırımcılar yüksek seviyelerde karlarını realize ediyor gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Blue Line Futures'ın baş piyasa stratejisti Phil Streible ise hisse senedi piyasalarındaki düşüşlerin, değerli ve endüstriyel metaller dahil olmak üzere diğer varlıklarda da likidasyona yol açtığını belirtti.

Spot altın, New York saaati ile 11:27'de yüzde 2,5 düşüşle ons başına 5 bin 288 dolardan işlem gördü. Gümüş ise ons başına 112,7 dolardan işlem görüyor.