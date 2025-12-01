  1. Ekonomim
  Dolar iki haftanın en düşük seviyesine geriledi
Dolar iki haftanın en düşük seviyesine geriledi

Dolar, önde gelen para birimlerinden oluşan sepet karşısında iki haftanın en düşük seviyesi olan 99,249 puana geriledi.

Dolar iki haftanın en düşük seviyesine geriledi
ING analisti Francesco Pesole, yayımladığı notta, bu haftaki ABD verilerinin 10 Aralık’taki Fed toplantısında yeni bir faiz indirimi beklentisini artırması hâlinde doların daha da zayıflayabileceğini söyledi.

Pesole, artan faiz indirimi beklentilerinin olumsuz etkilerinin dolar tarafından "tam olarak fiyatlanmadığını" belirterek para birimi için aşağı yönlü risklerin sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, Başkan Trump’ın önümüzdeki günlerde yeni Fed Başkanı’nı açıklama ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Pesole’ye göre Kevin Hassett’in göreve getirilmesi bekleniyor ve Hassett’in faiz indirimlerini destekleyen tutumu nedeniyle bu durumun dolar üzerinde ek baskı yaratabileceği değerlendiriliyor.

