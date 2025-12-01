Dolar iki haftanın en düşük seviyesine geriledi

ING analisti Francesco Pesole, yayımladığı notta, bu haftaki ABD verilerinin 10 Aralık’taki Fed toplantısında yeni bir faiz indirimi beklentisini artırması hâlinde doların daha da zayıflayabileceğini söyledi.

Pesole, artan faiz indirimi beklentilerinin olumsuz etkilerinin dolar tarafından "tam olarak fiyatlanmadığını" belirterek para birimi için aşağı yönlü risklerin sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, Başkan Trump’ın önümüzdeki günlerde yeni Fed Başkanı’nı açıklama ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Pesole’ye göre Kevin Hassett’in göreve getirilmesi bekleniyor ve Hassett’in faiz indirimlerini destekleyen tutumu nedeniyle bu durumun dolar üzerinde ek baskı yaratabileceği değerlendiriliyor.