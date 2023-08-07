Dolar kaç lira? 7 Ağustos 2023 fiyatları
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününde kaç lira? Geçtiğimiz hafta 26,76 lira seviyesinde kapanış yapan kur yeni haftaya kaç liradan başladı?
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Dolar/TL geçen haftayı yüzde 0,24 yükselişle, 26,96 seviyesinden tamamladı. Kurda hafta boyunca yukarı yönlü görülen hareketler dengelendi. Son iki haftalık işlemlerde 27,00 seviyesinin hemen altındaki yatay görünüm devam etti.
Dolar haftanın ilk işlem gününde kaç TL?
Dolar haftanın ilk işlem gününde 27,004'e çıktı. Saat 13.00 itibariyle 26,99 lira seviyesinde bulunuyor.
Euro ise en yüksek 29,64 lirayı gördü. Kur, saat 13.00 itibariyle 29,63 lira seviyesinde.