Dolar Kaç TL?
Dolar bugün kaç TL? Dolar/TL, piyasaların kapalı olduğu 30 Ağustos'ta kaç liradan işlem görüyor?
Serbest piyasada Dolar/TL kuru 26,70 seviyesinden işlem görüyor. Güne yükselişle başlayan kur, 26,7010 seviyelerinden işlem görüyor.
Dün, 26,17-26,64 bandında hareket eden dolar/TL günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 değer kazancıyla 26,5370'ten tamamladı.
Dolar/TL, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 26,7010'dan işlem görüyor.
Euro/TL ne kadar?
Euro/TL yüzde 0,40 artışla 29,0280'den, sterlin/TL de yüzde 0,50 artışla 33,6920'den satılıyor.
Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 103,67 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,0860'tan işlem görüyor.