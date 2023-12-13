Dolar kaç TL oldu? (13 Aralık 2023 dolar - Euro fiyatları)
Dolar ve Euro kurunda son durum haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından merak edildi. Dolar hafta başında ulaştığı tarihi zirvesinin ardından yüksek seyrine devam ediyor. Peki, dolar - Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte 13 Aralık 2023 Çarşamba gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
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Dolar fiyatı, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 29,04'e kadar yükseldi.
Dolar, saat 08:06 itibarıyla yüzde 0,07 yükselişle 29,0489'dan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı saat itibarıyla 31,3688 seviyelerinde seyrediyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) bugün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) ise yarın kararını açıklayacak.