Döviz fiyatlarında son durum: Dolar kaç lira, Euro ne kadar? (5 Mart güncel dolar fiyatları)

Düzenli yükselişini sürdüren dolar fiyatı, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 31,67'ye kadar yükseldi. TL'deki düzenli değer kaybı son iki seansta bir miktar hız kazanırken dolar/TL güne 31.60'lı seviyelerden başladı. TL son üç günde yüzde 1 değer yitirerek önceki günlere kıyasla bir miktar daha hızlı değer kaybetti.

Açıklanacak makro veri bulunmayan bugün TCMB'nin saat 10.00'da yayımlayacağı şubat ayı enflasyon değerlendirmesi ve 14.30'daki reel efektif döviz kuru endeksi takip edilecek.

Euro 34 TL'nin üzerinde seyrediyor

Euro, şu dakikalarda yüzde 0,03 artışla 34,3197 TL'de bulunuyor. Dolar endeksi dün yüzde 0,7 gerilemesinin ardından bugün yüzde 0,02 artıda 103.86 seviyesine yükseldi.

Euro/dolar yüzde 0.14 yükselmesinin ardından bugün fazla değişim göstermeyerek 1.0850 dolardan işlem gördü.