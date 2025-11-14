Dolar karşısında büyük kayıp: Türk Lirası en çok değer kaybeden ikinci para birimi oldu

Küresel piyasalardaki sert dalgalanmalar içinde Türk Lirası en kırılgan para birimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 7 Kasım’da yayımladığı enflasyon raporunun ardından dolar tarihi zirvesine ulaşarak yükseliş trendini sessizce sürdürdü. Bu süreçte TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı da devam ediyor.

Türk Lirası, 2025’in ilk 10 ayında dolar karşısında yüzde 19,1 değer kaybetti

Türk Lirası, 2025’in ilk 10 ayında dolar karşısında yüzde 19,1 değer yitirerek gelişmekte olan ülkeler arasında en kötü performans gösteren ikinci para birimi konumuna geriledi. TL’nin, uzun süredir ekonomik krizlerle mücadele eden Arjantin Pesosu’nun hemen ardından gelmesi dikkat çekici bir tablo oluşturdu. Öte yandan, Ukrayna savaşı ve Batı’nın ağır yaptırımlarına rağmen Rus Rublesi yılın aynı döneminde yüzde 28,40 oranında değer kazanarak listenin zirvesine yerleşti.

Merkez Bankası 26 milyar dolar satış gerçekleştirdi

1 Ocak’ta dolar karşısında 35.3585 TL seviyelerinden işlem görmeye başlayan Türk Lirası, 12 Kasım itibarıyla 42.0990 TL seviyelerine yükseldi. Nefes'ten İlkay Akkaya'nın haberine göre Türkiye aynı kategoride olan ülkeler arasında parası en fazla değer kaybeden ikinci ülke oldu. Özellikle 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Türk Lirası, yaklaşık yüzde 12 değer kaybederek 41.2 TL seviyelerine ulaştı ve rekor kırdı. Bu dönemde döviz müdahalesi yapılarak, Merkez Bankası 26 milyar dolar satış gerçekleştirdi. Ancak bu müdahale, Türk Lirası’ndaki kaybı engellemekte yetersiz kaldı ve belirsizlikler arttı.

Ruble zirvede

Gelişmekte olan ülkeler arasındaki Rus Rublesi dolar karşısında yüzde 28.40’lık değer kazancıyla zirveye çıktı. Ruble’nin ardından, Macar Forinti yüzde 16.4’lük değer kazancıyla ikinci, Brezilya Reali yüzde 14.38 kazançla üçüncü oldu. Onları sırasıyla yüzde 14.04 ile Çek Korunası, yüzde 12.21 ile Meksika Pesosu, yüzde 8.9 ile Güney Afrika Randı, yüzde 6.29 ile Şili Pesosu, yüzde 5.6 ile Tayland Bahtı, yüzde 3.91 ile Gürcistan Larisi, yüzde 0.50 ile Kore Wonu takip etti. Kaybedenler kulübünün ilk sırasında yüzde 36.67 ile Arjantin Pesosu liderliğini korurken yüzde 19.1 ile Türk Lirası, yüzde 0.13 ile Ukrayna Grivnası, yüzde 0.05’lik değer kaybı ile Hong Kong Doları geldi.