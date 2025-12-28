Dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimleri belli oldu

Yüksek faiz politikası Türk lirasındaki değer kaybını bir miktar yavaşlatsa da, TL 2025 yılında küresel ölçekte en zayıf performans gösteren para birimleri arasında yer aldı. Bloomberg verilerine göre, 2025’te dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi yüzde 29’luk düşüşle Arjantin pesosu oldu. Arjantin’de kasım ayı itibarıyla yıllık tüketici enflasyonu yüzde 31,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türk lirası dolar karşısında en kötü performans gösteren ikinci para birimi

Türk lirası ise yüzde 17,5’lik değer kaybıyla dolar karşısında en kötü performans gösteren ikinci para birimi olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de kasım ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 31,1 olarak açıklandı.

ABD dolarının diğer büyük para birimleri karşısındaki değerinin göstergesi olan dolar endeksi bu yıl yüzde 10'a yakın değer kaybetti. Bu dönemde birçok gelişen ülke para birimi de dolar karşısında değer kazandı ancak yüksek enflasyona sahip Arjantin ve Türkiye'de tablo farklı oldu.

En kötü performans gösterenler listesinde yüzde 5,2'lik kayıpla Sri Lanka rupisi üçüncü, Hindistan rupisi yüzde 4,7'lik kayıpla dördüncü, Endonezya rupisi yüzde 3,9'luk kayıpla beşinci, Filipin pesosu yüzde 1,6'lık kayıpla altıncı, Pakistan rupisi yüzde 0,6'lık kayıpla yedinci sırada yer aldı.

Rus rublesi, dolar karşısında yüzde 47'lik kazançla ilk sırada

En iyi performans gösteren para birimleri sıralamasında ise Rus rublesi, dolar karşısında yüzde 47'lik kazançla ilk sırada yer aldı. Rusya'da yüksek reel faiz ve Ukrayna'da barış için ABD ile yapılan müzakereler, rubledeki değer kazancında etkili oldu.

Macar fronti yüzde 20,9'luk kazançla listede ikinci, Kolombiya pesosu yüzde 19,2'lik kazançla üçüncü, Çek korunası yüzde 18,1'lik kazançla dördüncü, Meksika pesosu yüzde 16,3'lük kazançla beşinci, Polonya zlotisi yüzde 15,4'lük kazançla altıncı oldu.

Gazze, Batı Şeria, Yemen, Lübnan, Suriye ve İran'a saldırı düzenlediği yılda İsrail'in para birimi şekel, Adolar karşısında yüzde 13,8'lik kazançla yedinci sırada yer aldı. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip Çin'in para birimi yuan, dolar karşısında yüzde 4,2'lik kazanca imza attı.