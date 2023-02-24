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Dolar kuru 18,88 TL’nin üzerinde

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,88 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 20,02 TL seviyelerinde bulunuyor.

Haber Merkezi
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İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,87 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,7970 TL seviyesini, en yüksek ise 18,9080 TL seviyesini görürken; kur saat 10:43 itibarıyla 18,8817 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,2664 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,0002 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,6983 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,02 oranında yükselişle 104,64 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0593 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,49 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,65 seviyesinde bulunuyor.