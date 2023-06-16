Dolar ve euro kaç lira? Euro tarihi rekoru zorluyor
Dövizde yukarı yönlü hareket sürüyor. 16 Haziran 2023 güncel dolar, euro fiyatları...
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Dolar/TL sabah saatlerinde 23,56 lirayı gördü. Kur piyasaların açılmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçerek yüzde 0,24 artışla 23,6673 liraya yükseldi.
Euro ise tarihi rekorunu zorlayarak 25,9176 lirayı gördü. Euro/TL 25,90 lira seviyesinde bulunuyor.
Saat 10.30 itibariyle;
1 ABD doları 23,6691 TL,
1 euro 25,9070 TL seviyesinde bulunuyor.
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