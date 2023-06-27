Dolar ve euro kaç lira?
Dövizde hareketli seyir. 27 Haziran 2023 güncel dolar, euro fiyatları...
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Dolar, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslar arası piyasalarda rekor tazeleyerek 26,20 TL'ye çıktı. Dolar/TL saat 10.38 itibarıyla yüzde 1,10 düşüşle, 25,6963 liraya geriledi.
Euro ise sığ piyasada yeni zirvesini 28,56 TL'ye yükseltti. Euro/TL, aynı dakikalarda yüzde 0,77 kayıpla 28,1076 liradan işlem gördü.
Saat 11.41 itibariyle;
1 ABD doları 25,71 TL
1 euro 28,1124 TL seviyesinde bulunuyor.
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