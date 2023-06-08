Dolar ve euro ne kadar? 8 Haziran 2023 güncel fiyatlar
Dolar ve euro ne kadar oldu? 8 Haziran 2023 güncel dolar, euro fiyatları...
Dvöiz kurlarında yukarı yönlü hareket sürüyor. Dolar/TL güne yeni rokarla başladı.
Dün piyasaların kapanış saatinde 23,16 TL seviyesinde hareket ederken kur, uluslararası piyasada rekor seviyesini 23,4690 TL'ye çıkardı. Dolar piyasaların açılmasının ardından saat 09.42 itibarıyla yüzde 0,41 artışla 23,3452 TL'ye çıktı.
Euro ise, sığ piyasada 25,5720 TL'ye kadar yükseldi. Piyasaların açılışının ardından yüzde 1,59 oranında artışla 25,3416 TL'de hareket ediyor.
Saat 10.40 itibariyle;
1 ABD Doları: 23,3458 TL
1 Euro: 25,2485 TL
1 Bitcoin: 26,468 Dolar