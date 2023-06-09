Dolar ve euro ne kadar? 9 Haziran 2023 güncel fiyatlar?
Dolar ve euro ne kadar oldu? 9 Haziran 2023 güncel dolar, euro fiyatları...
Döviz kurlarında yukarı yönlü hareket sürüyor. Dolar/TL güne yeni zirveyle başladı.
Dolar/TL, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 23,37 TL seviyesindeydi ancak yeni güne zirve seviyesini yenileyerek başladı.
Kur uluslararası piyasada tarihi rekorunu 23,6490 TL'ye taşıdı. Dolar, saat 09.06 itibarıyla yüzde 1,58 artışla 23,4799 TL'ye çıktı.
Euro ise rekor serisine devam ediyor. 1 Euro, sığ piyasada 25,73 TL'ye kadar çıktı.
Saat 11.15 itibariyle;
1 Dolar 23,4932 TL,
1 Euro 25,3607 TL seviyesinde bulunuyor.