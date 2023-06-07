Döviz kurları, haftanın üçüncü işlem gününe çık hızlı başladı. Kurlar gün içerisinde yükselişe geçti ve yüzde 7'nin üzerinde artış yaşandı.

Peki serbest piyasada dolar ve euro ne kadar?

1 Amerikan Doları 23 TL'yi geçti. 1 Euro isea 25 TL'ye yaklaştı.

Dolar/TL, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 21,50 TL seviyesinde bulunuyordu.

Kur dün piyasaların kapanmasından sonra da yukarı yönlü hareketine devam etti ve tüm zamanların en yüksek seviyesini 23,2260 TL'ye çıktı. Dolar, saat 10.26 itibarıyla yüzde 6,43 oranında artışla 22,9415 TL'de işlem gördü.

Euro da tarihinde ilk kez 24 TL'nin üzerini görerek, rekor seviyesini 24,8670 TL'ye kadar yükseltti. Euro, şu dakikalarda yüzde 6,67 oranında kazançla 24,6405 TL'de hareket ediyor.