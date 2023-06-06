Dolar ve euro rekor tazeledi
1 Dolar kaç TL? 6 Haziran 2023 dolar euro kuru ne kadar oldu? Bankalar arası piyasalarda kur arttı mı?
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Dolar/TL yeni güne rekorla başladı. Türkiye'de piyasaların kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 21,7234 TL'ye kadar çıkan kur, saat 13.43'te yüzde 1,12 oranında artışla 21,4966 TL'den işlem gördü.
Euro ilk kez tarihinde 23 TL seviyesini geçti. Sığ piyasada en yüksek 23,3820 TL'ye kadar çıkan euro, yüzde 0,96 oranında artışla 23,1062 TL seviyesinde bulunuyor.
Bankalar arası piyasada dolar kuru 21,49, serbest piyasada ise dolar/TL 21,60 TL.
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