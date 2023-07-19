Dolar ve gram altında yeni rekor
Merkez Bankası'nın yarın günkü faiz kararı öncesi dolar 27 lirayı test etti, euro 30 lirayı geçti. Gram altın 1.715,81 liraya çıktı, çeyrek altın 2.835,32 lirayı gördü.
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Piyasalar Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı PPK kararını beklerken döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor.
Dolar sabah saatlerinde 27 lirayı test etti, euro 30,22 lira seviyesinde bulunuyor. Döviz kurları yüzde 2'den fazla yükseldi. Dövizde seçimden sonra başlayan artış yüzde 35'i buldu.
Sabah 07.17 itibariyle;
Gram altın 1.700 lirayı geçerek 1.707,79 liraya çıktı.
Çeyrek altın 2.822,19 lira,
Altının onsu ise 1975,16 dolar.