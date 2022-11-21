Dolar yükselir mi, düşer mi? Uzmanlardan dolar yorumu
Dolar, geçtiğimiz haftayı yüzde 0,1 artışla tamamlamasının ardından yeni haftaya yatay seyirle başladı. Uzmanlar dolar yorumunda artan resesyon endişelerinin dolara olan talebi güçlendirdiğini söylüyor.
Dolar/TL haftaya yatay seyirle başladı. Geçtiğimiz haftanın kapanılında yüzde 0,1 artış yaşanan dolar,yeni haftanın başlangıcında önceki kapanışının hemen altında 18,6181 TL'den işlem görüyor.
Dolar'da yatay seyir izlenirken, euro/TL yüzde 0,7 azalışla 19,0880'den, sterlin/TL de yüzde 0,7 düşüşle 22,0090'dan satılıyor.
Uzmanların dolar yorumu
Analistler, dünya genelinde artan resesyon endişeleriyle risk algısının arttığını belirterek, küresel çapta dolar talebinin güçlendiğini söyledi.
ABD tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara talep artarken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 54 baz puanla Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan artıracağı öngörülüyor. Banka'nın şubat ayında 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler de yeniden güçleniyor.
Bugün Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 108'in direnç, 106,3'ün ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.