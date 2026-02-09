Dolar zayıfladı, altın ve gümüş yükselişini sürdürdü

Pazartesi günü altın, ons başına 5 bin dolar seviyesinin hemen üzerinde işlem gördü. Spot altın, cuma günkü yaklaşık yüzde 4’lük sert yükselişin ardından yüzde 1,3 artışla 5 bin 26,04 dolara çıktı. Nisan vadeli ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1,4 yükselerek 5 bin 46,10 dolar seviyesine ulaştı.

Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından gram altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareket sürüyor. Gram altın yeni haftaya yüzde yüzde 1,3'lük yükselişle 7 bin 30 lira seviyelerinde başladı.

KCM Baş Analisti Tim Waterer, “Altın bugün yukarı yönlü bir hareket sergiliyor ancak hafta içinde açıklanacak kritik istihdam verileri nedeniyle temkinli bir ilerleme söz konusu. Doların gerilemesi ve dipten alımlar, altını yeniden 5.000 doların üzerine taşıdı” değerlendirmesinde bulundu.

Dolar geriledi, altın cazip hale geldi

ABD doları, 4 Şubat’tan bu yana en düşük seviyesine indi. Bu durum, dolar cinsinden fiyatlanan altın ve diğer değerli metalleri yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

Fed’den faiz indirimi mesajı

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, cuma günü yaptığı açıklamada, iş gücü piyasasındaki zayıflığı dengelemek için bir ya da iki faiz indiriminin daha gerekebileceğini söyledi.

Piyasalar, 2026 yılı içinde en az iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. İlk indirimin ise haziran ayında gelmesi öngörülüyor. Faiz getirmeyen altın, düşük faiz ortamlarında genellikle daha güçlü performans gösteriyor.

Waterer, “İstihdam verilerinde görülecek herhangi bir zayıflık, altının toparlanma çabasını destekleyebilir. Veriler ciddi şekilde bozulmadıkça Fed’den yıl ortasından önce bir faiz indirimi beklemiyoruz” dedi.

Gözler geciken tarım dışı istihdam verisinde

Yatırımcılar, Fed’in para politikasına dair daha net sinyaller almak için çarşamba günü açıklanacak olan ocak ayı ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Söz konusu veri, geçen hafta yaşanan dört günlük kısmi hükümet kapanması nedeniyle ertelenmişti.

Jeopolitik gelişmeler de izleniyor

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile nükleer müzakerelerin başarıya ulaşması için İran’ın uranyum zenginleştirme hakkının tanınmasının kilit önemde olduğunu söyledi. ABD ve İranlı diplomatlar, ABD’nin İran yakınlarında artan deniz gücü varlığı gölgesinde, cuma günü Umman’da dolaylı görüşmeler gerçekleştirdi.

Gümüş rekor sonrası yükselişini sürdürdü

Spot gümüş, önceki seansta yüzde 10’a yakın yükselişin ardından yüzde 4,3 artarak 81,11 dolar/ons seviyesine çıktı. Cnbc-e'nin derlemesine göre gümüş, 29 Ocak’ta 121,64 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Spot platinin fiyatı yüzde 0,2 düşüşle 2.091,54 dolara gerilerken, paladyum yüzde 1 artışla 1.723,37 dolar seviyesine yükseldi.