Dolarda yeni satış dalgası riski

ABD varlıklarının en büyük yatırımcılarından bazılarının doların zayıflamasına karşı koruması sınırlı seviyelerde bulunuyor.

Bu durum, piyasa algısının aniden bozulması halinde para birimindeki düşüşün daha da sertleşmesi riskini beraberinde getiriyor.

Hedge oranı 2015'ten bu yana en düşük seviyede

Bloomberg’in hedge verilerinin mevcut olduğu altı piyasadan elde edilen verilerle yaptığı hesaplamalara göre Japonya, Kanada ve Tayvan dahil piyasalardaki bu yatırımcılar, 30 Haziran itibarıyla yabancı para pozisyonlarının yalnızca yüzde 41’ini hedge etti.

Bu oran en az 2015’ten bu yana en düşük seviyeye işaret ediyor. Veriler tablonun tamamını yansıtmasa da Trump’ın küresel tarifeleri devreye almasının ardından geçen yıl doların değer kaybına karşı korunmak için başlayan ani hedge yöneliminin, ABD para biriminin kademeli olarak istikrar kazanmasıyla nasıl zayıfladığını gösteriyor.

Yatırımcıların hedge pozisyonlarını azaltması, son 10 yılın büyük bölümünde işe yarayan bir yaklaşıma geri döndükleri anlamına geliyor.

Doların güvenli liman statüsü sorgulanıyor

Dolar güvenli liman olarak piyasalarda oynaklık arttığında genellikle yükseliyor ya da en azından değerini koruyordu. Bu da ABD hisse senetleri ve tahvillerindeki kayıpların yatırımcıların kendi para birimlerine çevrildiğinde hafiflemesini sağlıyordu. Hedge maliyetlerinin yüksek olması da yatırımcıların korunma için ödeme yapma isteğini azaltıyordu.

Şimdiki risk ise bu stratejiyi destekleyen iki temel unsurun — yüksek hedge maliyetleri ve doların güvenli liman statüsünün — aynı anda sorgulanmaya başlaması. Hedge işlemleri, yatırımcıların türev ürünler aracılığıyla dolar satıp kendi para birimlerini alarak kur dalgalanmalarına karşı korunmasını sağlıyor. ABD varlıklarının küresel portföylerde büyük bir paya sahip olması nedeniyle hedge oranlarının artırılması fiilen daha fazla dolar satışı anlamına geliyor.

Hedge artışı 230 milyar dolarlık satış getirebilir

Bloomberg’in altı piyasadaki 4,6 trilyon dolarlık yabancı para cinsi varlık üzerinden yaptığı tahminlere göre hedge oranlarında 5 yüzde puanlık bir artış yaklaşık 230 milyar dolarlık satış işlemine karşılık gelecek.

1,4 trilyon dolarlık varlığı yöneten Nuveen’in Londra merkezli makro kredi birimi yöneticisi Laura Cooper, “Yabancı yatırımcıların ABD varlıklarındaki pozisyonlarının büyüklüğü göz önüne alındığında, piyasayı etkilemesi için pozisyonlanmada dramatik bir değişiklik gerekmiyor. Yabancı yatırımcılar önemli miktarda ABD varlığı tutuyor, dolayısıyla hedge oranlarındaki küçük değişiklikler bile kayda değer döviz akımları yaratabilir” dedi.