Dolarda yükseliş sürüyor! Haftalık kazancını genişletti

Dolar, para piyasalarında yükseliş trendini korurken haftalık kazançlarını genişletti. ABD'de devam eden hükümet kapanması tartışmalarına rağmen, euro ve Japon yeni üzerindeki baskılar doların küresel piyasalarda değer kazanmasını sağlıyor.

Fransa'daki belirsizlik euroyu zayıflattı

Fransa’da Başbakan Sebastien Lecornu’nun istifası ve hükümetin dağılması, euro üzerinde baskıyı artırırken, siyasi belirsizlik yatırımcıların eurodan uzaklaşmasına neden oldu.

Euro ağustos ayından bu yana en düşük seviyede

Euro, dünkü işlemlerde Ağustos ayı sonundan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledikten sonra bugün yüzde 0,2 düşerek 1,1603 doları gördü. Euro, hafta genelinde şu ana kadar yaklaşık yüzde 1 oranında değer kaybetti. Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yeni bir başbakan atayabileceği yönündeki haberler, piyasalarda erken seçim riskinin azalabileceği beklentisini gündeme getirerek euroya sınırlı da olsa destek sağladı.

ING’den Chris Turner, bu gelişmenin Almanya ve Fransa devlet tahvilleri arasındaki getiri farkını daralttığını ve bu durumun euro üzerinde toparlanma etkisi yaratabileceğini belirtti.

Yen, Japonya’daki siyasi değişimle baskı altında

Japon yeni de bu hafta değer kaybeden diğer önemli gelişmekte olan ülke para birimi oldu. Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin liderliğine muhafazakâr çizgideki Sanae Takaichi’nin seçilmesi, ülkenin yeni başbakanı olabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu siyasi değişimle birlikte, Japonya’nın genişleyici maliye politikalarına ve gevşek para politikasına geri dönebileceği öngörüsü yeni üzerinde satış baskısı yarattı.

Yatırımcı dolara yöneldi

USD/JPY, bugün yüzde 0,35 yükselişle 153,21 seviyesini gördü. Yen, haftalık bazda şu ana kadar dolar karşısında yüzde 3,50’den fazla değer kaybetti. Bu gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman talebini dolara yönlendirmesine neden olurken, Amerikan para birimi geniş çaplı destek buldu.

Dolar endeksi iki ayın zirvesinde

Euro ve yen üzerindeki zayıflıklar, doların güçlü kalmasına katkı sağladı. Dolar endeksi (DXY), günün ilk yarısında yüzde 0,20 artışla 99,10 seviyesine çıkarak son iki ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Bu gelişme, yatırımcıların ABD ekonomisine olan güvenden çok, diğer büyük ekonomilerdeki siyasi ve makroekonomik belirsizliklerden kaynaklanan yönelim değişiminin bir yansıması olarak görülüyor.