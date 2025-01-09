Doların Trump'ın yemin törenine kadar güçlü kalması muhtemel

ING'den Chris Turner'a göre, Fed'in son toplantı tutanaklarının faiz oranlarını düşürme konusunda daha temkinli bir duruş sergilediğini teyit etmesinin ardından doların güçlü kalması muhtemel.

Çarşamba günü yayınlanan tutanaklar, Fed'in faiz indirimlerinin hızını yavaşlatacağının sinyalini verdi. Piyasa haziran ayına kadar 25 baz puanlık bir faiz indirimini daha tam olarak fiyatlamıyor.

Faiz beklentileri üzerindeki bir sonraki büyük etkinin cuma günkü ABD tarım dışı istihdam verileri olacağını söyleyen Turner, “Aynı şekilde, doların 20 Ocak'taki Trump'ın ABD başkanlık yemin törenine kadar güçlü kalması muhtemel” dedi.

DXY dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 109,301 seviyesine yükseldi.