Dolarla ofis kiraya verenlerin sayısı arttı

İstanbul ofis pazarında Türk Lirası Koruma Kanunu'ndaki istisnaları uygulayan ve dolarla ofis kiraya veren mal sahiplerinin sayısı 2022'de yükselişe geçerken, üst segment olarak tanımlanan A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması metrekare başına 19.4 dolara çıktı.

Ticari gayrimenkul sektöründe ofis odaklı yatırım danışmanlık hizmetleri sunan PROPIN tarafından açıklanan 2022 yılı son çeyreğini kapsayan "İstanbul Ofis Pazarı" raporunda, "Türk Lirası Koruma Kanunu'ndaki istisnaları uygulayan ve dolarla ofis kiraya veren mal sahiplerinin sayısı yükselişe geçti. Ofislerini Türk Lirası (TL) cinsinden kiraya verenler rakamları sürekli artırdı" denildi.

PROPIN Kurucu Ortağı Ebru Ersöz, küresel pandeminin çalışma koşullarını değiştirdiğini bunun etkisiyle pazarda, ofislerin boşalacağı yönünde genel bir beklenti hakim olduğunu ancak beklentilerin aksine, A sınıfı ofislere olan talebin yıl boyunca yükselme eğiliminde olduğunu söyledi.

Ticari gayrimenkul sektöründe Merkezi İş Alanı'nda (MİA) yer alan A sınıfı ofis binalarındaki metrekare kira ortalaması 19.4 dolar seviyesine çıktı.

PROPIN Kurucu Ortağı Aydan Bozkurt, hibrit çalışma modeline geçen bazı şirketlerin ofis alanlarını küçülttüğünü ve yeni çalışma düzenlerine göre tasarlanan ofislere taşındıklarını belirterek, "Pandemi sonrasında büyüyen şirketler de mevcutta kullandıkları binalarda ek alanlar kiraladı. Pazardaki bu hareketlilik, işlemlerin gerçekleşme süresinin geçmiş yıllara kıyasla oldukça kısalmasına neden oldu" dedi.

Seçim sürecinde durgunluk bekleniyor

PROPIN'in 2022 yılı sonu hesaplamalarına göre, 2025 yılı sonunda İstanbul Ofis Pazarı'nda A sınıfı ofis stokunun yaklaşık 7.6 milyon metrekare olacağı öngörülüyor. Bu stokun önemli bir bölümünü, 2023'te ilk etaplarının açılması planlanan İstanbul Finans Merkezi (İFM) oluşturacak.

Raporda 2022 yılında ofis sahipleri lehine dönen İstanbul ofis pazarının bir süre daha bu şekilde devam edeceğini belirterek, "Seçim sürecinde genel bir durgunluk beklenirken, belirsizliği fırsata dönüştürmek isteyen kullanıcıların yeni işlemlere yönelmesi bekleniyor" denildi.