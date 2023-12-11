Dolar/TL bugün ne kadar? (11 Aralık döviz kuru fiyatları)
Dolar ve Euro kurunda son durum haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar tarafından merak edildi. Dolar/TL, üç aydır süregelen günlük sınırlı yükseliş eğilimi ile geldiği 28.9875 tarihi zirvesine yakın güne başladı. Peki, dolar - Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte 11 Aralık 2023 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Dolar fiyatı, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,98'e kadar yükseldi.
Dolar/TL, üç aydır süregelen günlük sınırlı yükseliş eğilimi ile geldiği 28.9875 tarihi zirvesine yakın güne başladı.
Dolar/TL'de son durum ne?
Dolar, yüzde 0,05 yükselişle 28,9820'den işlem görüyor.
Euro/TL ise yüzde 0,12 yükselişle 31,2216 seviyelerinde seyrediyor.
TL, dolar karşısında son dönemde sınırlı değişim gösterse de yıl başından beri yüzde 35.4 değer kaybetti.
Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 28.5 oldu.