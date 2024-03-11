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Dolar/TL bugün ne kadar? (11 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar ve Euro'da kademeli yükselişi sürüyor. Haftanın ilk işlem gününde dolar fiyatları 32 TL'nin; Euro fiyatları ise 35 TL'nin üzerinde seyrediyor. Peki, dolar - Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte 11 Mart Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Haber Merkezi
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Dolar/TL bugün ne kadar? (11 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)
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Değer kaybı ay başından bu yana hızlanan dolar/TL güne 32 seviyesinden başladı. Dolar fiyatı, saat 08:55 itibarıyla yüzde 0,20 yükselişle 32,0030'dan işlem görüyor.

TL, ocak ayında yüzde 2.7, şubatta yüzde 2.9 kayıp yaşadı.

Euro/TL ise aynı saat itibarıyla yüzde 0,23 yükselişle 35,0588 seviyelerinde seyrediyor.