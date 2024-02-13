Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Şubat 2024 dolar - Euro fiyatları)
ABD enflasyon verisi öncesinde dolar yatay seyrediyor. Peki, dolar - Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte 13 Şubat 2024 Salı gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
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Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri sürdürdüğü kademeli yükselişine devam ederek güne 30,7187 seviyesinden başladı.
Dolar fiyatı, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 30,72'ye kadar yükseldi.
Dolar, saat 08:38 itibarıyla yüzde 0,02 düşüşle 30,7184'ten işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı saat itibarıyla 33,1023 seviyelerinde seyrediyor.