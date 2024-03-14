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Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar ve Euro kurunda son durum haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından merak edildi. Dolar, dün ulaştığı tarihi zirvesinin ardından yüksek seyrine devam ediyor. Peki, dolar - Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte 14 Aralık 2024 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Haber Merkezi
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Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)
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Yerel seçim öncesi dövize artan lokal talebin de etkisiyle yükselişi ay başından bu yana hızlanan dolar/TL bu sabah güne 32,12'den başladı. 

TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı Şubat sonundan bu yana hızlandı ve TL geçen hafta yüzde 8 ile Ağustos sonundan bu yana en hızlı değer kaybını yaşadı.

Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yılbaşından beri kaybı ise yüzde 8 seviyesinde.

Dolar, saat 08:49 itibarıyla yüzde 0,12 yükselişle 32,1244'ten işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı saat itibarıyla 35,2337 seviyelerinde seyrediyor.

 