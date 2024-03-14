Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar ve Euro kurunda son durum haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından merak edildi. Dolar, dün ulaştığı tarihi zirvesinin ardından yüksek seyrine devam ediyor. Peki, dolar - Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte 14 Aralık 2024 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Yerel seçim öncesi dövize artan lokal talebin de etkisiyle yükselişi ay başından bu yana hızlanan dolar/TL bu sabah güne 32,12'den başladı.
TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı Şubat sonundan bu yana hızlandı ve TL geçen hafta yüzde 8 ile Ağustos sonundan bu yana en hızlı değer kaybını yaşadı.
Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yılbaşından beri kaybı ise yüzde 8 seviyesinde.
Dolar, saat 08:49 itibarıyla yüzde 0,12 yükselişle 32,1244'ten işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı saat itibarıyla 35,2337 seviyelerinde seyrediyor.