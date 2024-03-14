Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)

Yerel seçim öncesi dövize artan lokal talebin de etkisiyle yükselişi ay başından bu yana hızlanan dolar/TL bu sabah güne 32,12'den başladı.

TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı Şubat sonundan bu yana hızlandı ve TL geçen hafta yüzde 8 ile Ağustos sonundan bu yana en hızlı değer kaybını yaşadı.

Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yılbaşından beri kaybı ise yüzde 8 seviyesinde.

Dolar, saat 08:49 itibarıyla yüzde 0,12 yükselişle 32,1244'ten işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı saat itibarıyla 35,2337 seviyelerinde seyrediyor.