Dolar/TL bugün ne kadar? (15 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar, ABD'de üretici fiyat endeksinin (ÜFE) beklentilerin üzerinde artarak, Fed'in bu yıl faizleri ne kadar düşüreceğine ve ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik endişeleri kuvvetlendirmesinin ardından yükselişini sürdürüyor.

Dolar, saat 08:50 itibarıyla yüzde 0,17 yükselişle 32,2021'den işlem görüyor. Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yılbaşından beri kaybı sürüyor.

Euro/TL ise aynı saat itibarıyla 35,0596 seviyelerinde seyrediyor.