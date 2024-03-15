Dolar/TL bugün ne kadar? (15 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar ve Euro kurunda son durum haftanın son işlem gününde yatırımcılar tarafından merak edildi. Dolar, yüksek seyrine devam ediyor. Peki, dolar - Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte 15 Mart 2024 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Dolar, ABD'de üretici fiyat endeksinin (ÜFE) beklentilerin üzerinde artarak, Fed'in bu yıl faizleri ne kadar düşüreceğine ve ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik endişeleri kuvvetlendirmesinin ardından yükselişini sürdürüyor.
Dolar, saat 08:50 itibarıyla yüzde 0,17 yükselişle 32,2021'den işlem görüyor. Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yılbaşından beri kaybı sürüyor.
Euro/TL ise aynı saat itibarıyla 35,0596 seviyelerinde seyrediyor.