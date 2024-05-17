Dolar/TL bugün ne kadar? (17 Mayıs 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 32,2011 TL'de hareket ederken; yeni güne 32,2557 TL seviyesinden başladı. Güne sınırlı yükselişle başlayan kur, gün içinde en düşük 32,2090 TL seviyesini, en yüksek ise 32,3220 TL'yi gördü ve saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,01 yükselişle 32,2775 TL'de hareket etti.

Euro fiyatları da gün içinde en yüksek 35,1760 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,01 primle 35,0892 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 40,8885 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,11 oranında yükselişle 104,58 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0862 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 27,64 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 42,53 seviyesinde bulunuyor.